Team stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Team hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Team -2,520 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 225,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Team einen Umsatz von 210,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at