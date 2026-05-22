TeamLease Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TeamLease Services hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 28,58 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 83,30 INR. Im Vorjahr waren 64,86 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TeamLease Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,91 Milliarden INR im Vergleich zu 111,56 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at