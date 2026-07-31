TeamLease Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TeamLease Services hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,79 INR. Im Vorjahresviertel hatte TeamLease Services 15,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 30,35 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamLease Services 28,91 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at