05.02.2026 06:31:28
TeamLease Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TeamLease Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 24,88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,13 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamLease Services einen Umsatz von 29,21 Milliarden INR eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 21,14 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 30,67 Milliarden INR geschätzt worden war.
