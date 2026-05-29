Teamo Productions HQ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Teamo Productions HQ hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,97 Prozent zurück. Hier wurden 151,9 Millionen INR gegenüber 158,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,12 Milliarden INR gegenüber 647,95 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at