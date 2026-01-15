Teamo Productions HQ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teamo Productions HQ veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 81,10 Prozent auf 178,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Teamo Productions HQ 944,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at