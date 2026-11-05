Teamo Productions HQ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Teamo Productions HQ äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Teamo Productions HQ ein EPS von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 248,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 51,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 510,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at