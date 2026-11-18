Teamshares hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at