Teamshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teamshares hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at