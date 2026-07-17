TeamSpirit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TeamSpirit lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

TeamSpirit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,01 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at