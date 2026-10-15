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15.10.2026 06:31:29
TeamSpirit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TeamSpirit hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,31 JPY je Aktie vermeldet.
TeamSpirit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,01 JPY je Aktie generiert.
TeamSpirit hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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