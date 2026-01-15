|
15.01.2026 06:31:29
TeamSpirit informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TeamSpirit präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,30 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamSpirit einen Umsatz von 1,15 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!