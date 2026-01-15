TeamSpirit informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TeamSpirit präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,30 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamSpirit einen Umsatz von 1,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at