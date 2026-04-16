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16.04.2026 06:31:29
TeamSpirit zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TeamSpirit hat am 13.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
TeamSpirit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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