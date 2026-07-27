Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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27.07.2026 06:00:06
TeamSystem’s private equity owners look at stake sale at €8bn valuation
Process could test investors’ willingness to back business software groups with market roiled by AI disruptionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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