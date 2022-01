Teamviewer: 50-Tage-Linie geknackt - darauf kommt es jetzt an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nachdem Teamviewer im vergangenen Jahr seine Prognose deutlich reduzieren musste, brach die Aktie um mehr als 70 Prozent ein. Mit den vorläufigen Geschäftszahlen setzte beim Tech-Titel eine Bodenbildung ein. Es wartet aber noch viel Arbeit auf den Vorstand, der Anfang Februar zwei wichtige Termine im Kalender stehen hat.Die Teamviewer-Aktie befindet sich seit März 2021 im langfristigen Abwärtstrend. Am Montag konnte das Papier mit dem Anstieg auf 12,84 Euro die 50-Tage-Linie zurückerobern. Der nächste horizontale Widerstand befindet sich im Bereich der 15-Euro-Marke.Um in diese Preiszone vorzustoßen, müssen die Verantwortlichen dringend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen – und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Chance dazu gibt es am 2.Februar, wenn Teamviewer das vollständige Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr veröffentlicht. Am Tag darauf findet eine Roadshow mit Goldman Sachs statt.