TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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21.07.2026 10:06:00
TeamViewer: BaFin verhängt Bußgeld nach Cyberangriff
Die Finanzaufsicht BaFin hat TeamViewer ein Bußgeld von 240.000 Euro aufgebrummt. Grund ist ein Cyberangriff aus dem Jahr 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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