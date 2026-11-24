TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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24.11.2026 18:08:00
TeamViewer: Sorge vor Präsenzpflicht nach Kündigung von Vereinbarung
TeamViewer unter einer Lupe" />
TeamViewer kündigt die Betriebsvereinbarung zu mobiler Arbeit. Beschäftigte befürchten künftig Präsenzpflicht – das Unternehmen äußert sich zurückhaltend.
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Nachrichten zu TeamViewer
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24.11.26
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