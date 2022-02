Teamviewer-Aktie: So argumentieren die Analysten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die ersten Schritte in die richtige Richtung sind getan. Das Vertrauen der Anleger nach dem „Horror-Jahr 2021“ kehrt zurück – zumindest bei einigen. Die Teamviewer -Aktie kann sich von den Tiefstständen zum Jahreswechsel lösen. Doch es wartet noch viel Arbeit auf den Vorstand. Zu diesem Schluss kommen auch die meisten Analysten.Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr werde es wohl einige Quartale brauchen, bis die Investoren dem Ausblick voll vertrauten, bringt Barclays-Experte James Goodman die aktuelle Situation auf den Punkt. Er bestätigte seine Einstufung mit „Equal Weight“ und das Kursziel von 20 Euro.Die US-Bank JPMorgan „(Overweight“) sieht die Aktie weiter bei 21 Euro fair bewertet. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 300 Millionen Euro sei etwas höher als erwartet, so Analystin Stacy Pollard. Sie rechnet mit einer soliden Umsetzung der Pläne und mit beständigen Quartalsergebnissen, die für eine wieder steigende Bewertung des Software-Unternehmens sorgen dürften.Etwas skeptischer zeigt sich Gianmarco Conti von der Deutschen Bank. Er attestiert dem Unternehmen zwar ein starkes Jahresende, äußerte jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit der Buchungen im Firmenkundenbereich. Am Ende hat er sein Kursziel von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf „Hold“.(Mit Material von dpa-AFX)