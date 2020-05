TeamViewer-Aktie dreht ins Plus: TeamViewer hebt Prognose nach starkem Quartal an

Der Softwareanbieter TeamViewer hebt dank des Nachfrageschubs in der Corona-Krise seine Prognosen für das Geschäftsjahr an.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) von rund 450 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Der Umsatz soll sich demzufolge auf mindestens 450 Millionen Euro belaufen. Zuvor hatte TeamViewer beim Umsatz mit bis zu 430 Millionen Euro gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nun bei 56 Prozent liegen und damit im Bereich von rechnerisch 252 Millionen Euro. Auch das liegt etwas über den bisherigen Zielen. Analysten hatten bereits etwas höhere Werte auf dem Zettel als das Unternehmen bisher.

Der Softwareanbieter TeamViewer hat in der Corona-Krise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte machen können als ohnehin bereits in Aussicht gestellt. Die in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) kletterten im Vorjahresvergleich um 75 Prozent auf 119,7 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Bisher hatte TeamViewer einen Anstieg um mindestens 60 Prozent angedeutet. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen bedeutend erhöht, sagte Vorstandschef Oliver Steil. Die Abonnentenzahl steigerte TeamViewer bis Ende März auf über 514 000 zahlende Kunden. Ende 2019 waren es noch 464 000. TeamViewer hob die Jahresprognosen an.

Im Umsatz schlug sich die vor allem ab März erhöhte Nachfrage noch nicht so schnell nieder, weil die Billings erst im Laufe des Jahres als Umsätze gebucht werden. Der Erlös wuchs im ersten Quartal um 18 Prozent auf 102,7 Millionen Euro. Unter dem Strich sackte das Konzernergebnis vor allem wegen höherer Kosten für Werbung und Vertrieb sowie wegen erhöhter Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen um über die Hälfte auf 12,1 Millionen Euro ab.

Für die TeamViewer-Aktie ging es am Dienstag im frühen XETRA-Handel zunächst klar nach unten, im weiteren Handelsverlauf kann das Papier jedoch ins Plus drehen und gewinnt zeitweise 2,24 Prozent auf 43,97 Euro hinzu.

GÖPPINGEN (dpa-AFX)