TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Senior Leadership Team
|
28.05.2026 16:22:40
TeamViewer-Aktie im Plus: Neuer Chief Marketing Officer
Die neue geschaffene Position ist unterhalb des Vorstandes im "Senior Leadership Team" angesiedelt, das damit erweitert wird. Ruchartz verfüge über langjährige internationale Führungserfahrung im B2B-Softwaremarketing und werde im September als CMO antreten, teilte TeamViewer mit. Er werde künftig die globale Marketingorganisation des Göppinger SDAX-Unternehmens leiten und die Bereiche Brand, Product Marketing, Demand Generation, Channel Marketing und Pricing verantworten. Im XETRA-Handel notiert die TeamViewer-Aktie zeitweise 2,04 Prozent höher bei 5,77 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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