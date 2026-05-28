TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Senior Leadership Team 28.05.2026 16:22:40

TeamViewer-Aktie im Plus: Neuer Chief Marketing Officer

TeamViewer-Aktie im Plus: Neuer Chief Marketing Officer

Der Softwarekonzern TeamViewer hat Peter Ruchatz zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt.

Die neue geschaffene Position ist unterhalb des Vorstandes im "Senior Leadership Team" angesiedelt, das damit erweitert wird. Ruchartz verfüge über langjährige internationale Führungserfahrung im B2B-Softwaremarketing und werde im September als CMO antreten, teilte TeamViewer mit. Er werde künftig die globale Marketingorganisation des Göppinger SDAX-Unternehmens leiten und die Bereiche Brand, Product Marketing, Demand Generation, Channel Marketing und Pricing verantworten.

Im XETRA-Handel notiert die TeamViewer-Aktie zeitweise 2,04 Prozent höher bei 5,77 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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