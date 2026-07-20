TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Cyberangriff
|
20.07.2026 09:39:41
TeamViewer-Aktie schwächer: Bußgeld wegen Verstoßes gegen Marktmissbrauchsregeln
Deswegen wurde eine Geldbuße in Höhe von 240.000 Euro gegen das Softwareunternehmen festgesetzt, wie die Bafin mitteilte. Das Unternehmen habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. "Die Tatsache, dass die TeamViewer SE Opfer eines Cyberangriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen", so die Behörde.
Das Unternehmen hatte vor gut zwei Jahren über einen Cyberangriff berichtet.
Die TeamViewer-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 5,73 Euro.
DOW JONES
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