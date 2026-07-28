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TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Jahresausblick bestätigt 28.07.2026 16:08:01

TeamViewer-Aktie steigt: Schnelleres Wachstum im zweiten Halbjahr erwartet

TeamViewer-Aktie steigt: Schnelleres Wachstum im zweiten Halbjahr erwartet

TeamViewer hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Auch die Marge sank, hielt sich aber besser als von Analysten erwartet.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das im TecDAX- und SDAX notierte Softwareunternehmen und setzt weiterhin auf eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte.

"Mehrere wichtige Frühindikatoren für künftiges Wachstum haben sich im zweiten Quartal sehr erfreulich entwickelt", sagte Finanzvorstand Michael Wilken laut Mitteilung. "Die Entwicklung dieser Frühindikatoren bestärkt uns in der Erwartung, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt." TeamViewer verwies unter anderem auf eine Stabilisierung der Kundenabwanderung im Segment SMB.

Für das laufende Jahr hat sich TeamViewer ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vorgenommen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird 2026 bei "rund" 43 Prozent gesehen, nachdem sie im Vorjahr bei 44,3 Prozent gelegen hatte.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 4 Prozent auf 183 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 6 Prozent auf 70,6 Millionen Euro zurück. Die entsprechende bereinigte EBTIDA-Marge sank um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha lediglich mit einer Marge von gut 41 Prozent gerechnet.

Unter dem Strich verdiente TeamViewer mit 30,1 Millionen Euro ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,19 Euro.

Via XETRA klettert die TeamViewer-Aktie zwischenzeitlich um 3,32 Prozent auf 6,07 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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