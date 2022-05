TeamViewer-Aktie steigt: TeamViewer verdient operativ mehr als erwartet

Zudem konnte das Management des Anbieters von Fernwartungssoftware den Kostenanstieg wie angekündigt bremsen. Dies führte dazu, dass der operative Gewinn nach Angaben vom Mittwoch im ersten Quartal nicht so stark sank wie von Analysten befürchtet. Zudem wurden die 2022er-Ziele trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs bestätigt.

In den ersten drei Monaten zogen zwar die Kosten im Vergleich zum Vorjahr noch um rund die Hälfte an. Allerdings war der Anstieg zuletzt noch höher und im Vergleich zum Vorquartal konnten die Aufwendungen sogar reduziert werden. "Es ist uns gelungen, die Bremse reinzuhauen, wir haben jetzt eine gute Basis", sagte Firmenchef Oliver Steil. Wegen der höheren Kosten ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 83,2 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen in Göppingen mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Die sogenannten Billings legten im ersten Quartal um zwölf Prozent auf 163,5 Millionen Euro zu. Der Anstieg fiel im Rahmen der Erwartungen der Analysten aus. Bei den Billings handelt es sich um die in Rechnung gestellten Umsätze aus dem jeweiligen Zeitraum, die bilanztechnisch auf zwölf Monate verteilt werden. Da der Umsatz selbst in der Bilanz auf die Vertragslaufzeit verteilt werden muss, gibt er nach Ansicht des Managements die aktuelle Nachfrage nur unzureichend wieder. Der Umsatz zog um 14 Prozent auf 134,5 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit knapp 15 Millionen Euro fast fünfmal so viel wie im Vorjahr - Gründe waren deutlich geringere Finanzierungskosten und Aufwendungen für die Absicherung von Währungsrisiken.

"Es ist uns gelungen, gegenüber den starken ersten Quartalen der Jahre 2020 und 2021 zweistellig zu wachsen", sagte Steil. "Das unterstreicht die Resilienz unseres Geschäfts trotz der allgemeinen makroökonomischen Unsicherheit und dem weitgehend normalisierten Arbeitsumfeld." Unternehmen weltweit schätzten zunehmend die industrielle Expertise sowie die Integrationen und Partnerschaften mit SAP, Google Cloud und Microsoft. "Die weitere Entkopplung von Billings- und Abonnenten-Wachstum unterstreicht die zunehmende Reife unseres Geschäfts, das sich auf Kunden mit höheren Vertragsvolumina verlagert."

Steil will in den kommenden Jahren das Geschäft mit großen Unternehmen ausbauen. Zuletzt steuerte dies etwas mehr als ein Fünftel zum Geschäft bei - in den kommenden zwei bis drei Jahren soll der Anteil auf rund ein Drittel steigen. In diesem Bereich sollen auch der durchschnittliche Erlös pro Vertrag steigen. Steil geht auch davon aus, dass es in diesem Bereich einfacher ist, Preiserhöhungen durchzusetzen, um zum Beispiel steigende Löhne aufzufangen. Nachdem der Konzern zuletzt die Zahl der Mitarbeiter reduziert hat, soll es künftig auch wieder Einstellungen geben. Zudem dürfte sich bei den Löhnen auch die Inflation auswirken. Es sei aber noch zu früh, die Folgen genauer einzuschätzen.

Konkrete Folgen hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine. TeamViewer beendete seine Geschäftsaktivitäten in Belarus und Russland, dadurch fallen rund ein Prozent der Billings weg. Trotzdem bestätigte der Konzern seine Prognose. Im laufenden Jahr wird ein Billings-Wachstum im hohen Zehnerprozentbereich auf 630 bis 650 Millionen Euro angepeilt. Die operative Marge soll bei 45 bis 47 Prozent liegen. 2021 war die Profitabilität um zehn Prozentpunkte auf 47 Prozent gefallen. In den ersten drei Monaten lag die Marge bei 51 Prozent und damit über dem angepeilten Zielkorridor.

Trotz der Erholung am Mittwoch kostet das Papier immer noch weit weniger als zum Börsengang. Der Finanzinvestor Permira hatte das Unternejmen aus der schwäbischen Provinz im Herbst 2019 für 26,25 Euro an den Aktienmarkt gebracht. In den ersten Monaten war die Börsennotiz ein Erfolg für die Beteiligten. Befeuert von der Nachfrage in der ersten Phase der Corona-Pandemie kannte der Kurs fast nur den Weg nach oben. Doch Sorgen über die Nachhaltigkeit des Wachstums und dann die stark gestiegenen Kosten unter anderem durch teures Sportsponsoring beim englischen Fußballclub Manchester United und beim Mercedes-Formel-1-Team ließen den Aktienkurs abstürzen.

Für Permira war der Börsengang dennoch ein großer Erfolg. Permira hatte das Unternehmen erst wenige Jahre zuvor für 870 Millionen Euro gekauft. Durch den Börsengang und darauf folgende Anteilsverkäufe nahm Permira rund fünf Milliarden Euro ein. Zudem hält der Finanzinvestor noch knapp ein Fünftel des derzeit mit rund 2,4 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens. Der Börsengang und der finanzielle Erfolg des Finanzinvestors haben sich auch für den Vorstandschef Steil und den Finanzvorstand Stefan Gaiser ausgezahlt. Beide gehörten in den vergangenen Jahren mit zum Teil hohen zweistelligen Millionengehältern immer wieder zu den bestbezahlten Managern Deutschlands - vor allem dank Aktienzuteilungen seitens Permira.

Doch mit den Problemen an der Börse wurde aber für die beiden Manager die Luft dünn. So muss Gaiser - wie bereits seit längerem bekannt - seinen Stuhl räumen. Steil darf dagegen bleiben. Inzwischen hat TeamViewer einen neuen Finanzvorstand gefunden. TeamViewer hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass der Deutsche Telekom-Manager Michael Wilkens ab September für die Finanzen verantwortlich ist. Zudem wird das Gremium des Vorstands von zwei auf drei Personen erweitert. Peter Turner kommt vom Cybersicherheitssoftwarehersteller Avast und wird ab Mitte Juli als Chief Commercial Officer (CCO) unter anderem für die Vermarktungsstrategie verantwortlich sein.

TeamViewer nach Zahlen etwas erholt - Charthürden bleiben

Erleichtert haben Anleger von TeamViewer am Mittwoch auf besser als befürchtet ausgefallene Quartalszahlen und bestätigte Jahresziele reagiert. Die Aktie des Anbieters von Fernwartungssoftware vollzog einen Kurssprung, prallte dann aber am 50-Tage-Durchschnitt bei knapp unter 13 Euro ab, der den mittelfristigen Trend signalisiert.

Bis zum Handelsende gewann das Papier via XETRA an der MDAX-Spitze 8,11 Prozent auf 12,66 Euro. Im Vergleich zum Rekordhoch des einstigen Corona-Krisengewinners vor knapp zwei Jahren bei etwas unter 55 Euro ist das aber kaum ein Trost. Beschleunigt hatte sich die Talfahrt vor allem im Herbst 2021, als TeamViewer mit schwachen Zahlen zum dritten Quartal seine Ziele senkte. Ab da ging es bis Mitte Dezember von Rekordtief zu Rekordtief. Seither hat sich die Aktie zwar stabilisiert, befindet sich aber unverändert in einer Seitwärtsspanne zwischen 11 und 16 Euro.

"Sehr solide", konstatierte Analystin Stacy Pollard von JPMorgan. Sie lobte vor allem die "unerwartet guten Margen und den bekräftigten Ausblick" und bestätigte ihr Anlageurteil "Overweight", womit sie davon ausgeht, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als die Branche entwickeln wird.

Die Analysten von Warburg und der DZ Bank bleiben ebenfalls positiv gestimmt für die Aktie, auch wenn sie ihr Kursziel senkten. Das erste Quartal sei sehr profitabel gewesen, schrieb Warburg-Analyst Andreas Wolf. Armin Kremser von der DZ Bank ist sogar der Ansicht, dass die Resultate das Zeug haben, verlorenes Anlegervertrauen zurückzugewinnen. Dass beide dennoch ihr Kursziel senkten - Wolf auf 24,50 Euro und Kremser auf 17 Euro - begründeten sie mit steigenden Zinsen, die die Kapitalkosten erhöhen.

GÖPPINGEN/FRANKFURT (dpa-AFX)