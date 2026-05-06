TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick bestätigt 06.05.2026 07:48:00

TeamViewer-Aktie: Unternehmen steigert Marge trotz Umsatzrückgang

TeamViewer-Aktie: Unternehmen steigert Marge trotz Umsatzrückgang

TeamViewer ist mit einem Umsatzrückgang ins neue Jahr gestartet.

Das im TecDAX- und SDAX notierte Softwareunternehmen steigerte jedoch die Marge unerwartet und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr. Nach der bereits angekündigten verhaltenen Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt soll sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen.

Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten um knapp 4 Prozent auf 183 Millionen Euro. Auf währungsbereinigter Basis hielt sich der Rückgang mit einem Minus von 0,4 Prozent in Grenzen. Auf Basis wiederkehrender Erlöse (ARR) zeigte sich im Geschäft mit größeren Firmenkunden (Enterprise) ein spürbares Wachstum, während ein Kundenabgang nach strategischen Veränderungen für einen Rückgang im Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen (SMB) sorgte.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 2 Prozent auf 83 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 45,3 Prozent nach 43 Prozent im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 43,0 Prozent gerechnet.

Der Konzern profitierte insbesondere von niedrigeren Marketing-Ausgaben, die wegen einer geplanten Vermarktungsoffensive ins zweite Quartal verschoben wurden. Dementsprechend sanken die Marketing-Ausgaben in den ersten drei Monaten um 28 Prozent zum Vorjahr. Im Unter dem Strich fuhr TeamViewer einen Gewinn von 34 Millionen Euro ein, 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr hat sich TeamViewer ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vorgenommen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird 2026 bei "rund" 43 Prozent gesehen, nachdem sie im Vorjahr bei 44,3 Prozent gelegen hatte.

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TeamViewer-Aktie im Aufwind: Erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
20.04.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
16.03.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 5,18 0,88% TeamViewer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan oder China
Am Mittwoch geht es in Aisen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen