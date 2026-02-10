TeamViewer-Aktie verliert deutlich: Schwacher Ausblick 2026

Der im MDAX und TecDAX notierte Softwarekonzern erwartet einen leichten Margenrückgang und ein Umsatzwachstum unter Vorjahr. Die im Januar gemeldeten vorläufigen Kennzahlen für Umsatz und Marge, mit denen der Konzern seine Jahresziele erreicht hat, wurden bestätigt.

Für das laufende Jahr nimmt sich TeamViewer ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vor. 2025 betrug der währungsbereinigte Anstieg des Umsatzes auf Pro-forma-Basis 5 Prozent auf 767,5 Millionen Euro. Im vierten Quartal verlangsamte sich das Wachstum auf 2 Prozent. Der IFRS-Umsatz lag im Gesamtjahr bei rund 747 Millionen Euro.

Die bereinigte EBITDA-Marge wird 2026 bei "rund" 43 Prozent gesehen, nachdem sie im Vorjahr auf 44,3 von rund 43 Prozent im Vorjahr gestiegen war. Im vierten Quartal lag sie bei etwa 45 Prozent.

Der wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg 2025 währungsbereinigt um rund 2 Prozent zum Vorjahr auf etwa 760 Millionen Euro. Erste Zeichen einer Verbesserung habe es im Schlussquartal bei dem Zukauf 1E gegeben. Die britische Tochter habe ein ARR-Wachstum zum Vorquartal gezeigt, so der Konzern. Die bislang größte Übernahme der Unternehmensgeschichte hatte sich für TeamViewer bislang nicht so ausgezahlt wie geplant. CEO Oliver Steil spricht von einer "Trendwende" bei 1E.

Mittelfristig will TeamViewer das Umsatzwachstum im Konzern in den mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich beschleunigen.

So reagiert die TeamViewer-Aktie

Anleger von TeamViewer erleiden am Dienstag den nächsten Rückschlag. Mit einem dürftigen Ausblick als Grund geht es für den Kurs des Softwareanbieters via XETRA zeitweise 4,41 Prozent bergab auf 5,64 Euro. Damit nähern sich die Aktien ihrem Rekordtief, das mit gut 5,30 Euro erst wenige Tage alt ist. Zuletzt hatten die Titel mit dem ganzen Software-Sektor unter der Sorge gelitten, dass die Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle stören könnte.

Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC konnte dem Jahresergebnis 2025 zunächst etwas Positives abgewinnen mit einer ermutigenden Dynamik im Enterprise-Bereich und ersten Anzeichen einer Erholung bei der Tochter 1E. Negativ sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026, der von allem wegen Währungseffekten unter den Erwartungen liege. Der Mittelwert der Prognose impliziere, dass der Konsens für den Umsatz um drei Prozent sinken könnte, rechnete die Expertin vor.

Ein Händler bezeichnete noch das Ziel für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) als vorsichtig. Dies beeinträchtige die Fantasie für echtes Wachstum, so der Börsianer.

DOW JONES / (dpa-AFX)