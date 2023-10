Teamviewer-Chef Steil bleibt weitere fünf Jahre

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter TeamViewer hält an seinem Chef Oliver Steil weitere fünf Jahre fest. Der Vertrag des Managers wurde bis Oktober 2028 verlängert, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend in Göppingen bekannt gab. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Oktober ausgelaufen. Nach Unternehmensangaben führt Steil seit Januar 2018 den Spezialisten für Fernwartungssoftware./ngu/he