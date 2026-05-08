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08.05.2026 06:31:29
TeamViewer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TeamViewer hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,190 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 183,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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