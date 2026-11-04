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04.11.2026 06:31:28
TeamViewer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TeamViewer hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 184,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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