TeamViewer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TeamViewer hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 184,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at