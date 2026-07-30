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30.07.2026 06:31:29
TeamViewer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TeamViewer hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 212,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 210,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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