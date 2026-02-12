|
TeamViewer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TeamViewer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 224,5 Millionen USD gegenüber 188,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,420 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,420 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 842,79 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 726,27 Millionen USD im Vorjahr.
