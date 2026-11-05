TeamViewer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TeamViewer hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at