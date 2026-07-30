TeamViewer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TeamViewer hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,140 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 182,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at