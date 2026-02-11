TeamViewer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TeamViewer hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,9 Millionen EUR im Vergleich zu 177,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,22 Prozent auf 746,77 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 671,42 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,976 EUR und einen Umsatz von 757,71 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

