TeamViewer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 214,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at