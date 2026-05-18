Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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18.05.2026 16:25:40
Tear gas and fist fights overshadow Swatch and Audemars Piguet’s ‘Royal Pop’ launch
Debut of much-anticipated watch collaboration descends into chaos as customers scuffle in cities from Paris to New YorkWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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