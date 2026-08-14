TEAR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TEAR lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

TEAR vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 5,00 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TEAR 5,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at