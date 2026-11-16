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16.11.2026 06:31:29
TEAR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TEAR hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TEAR -10,650 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 5,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
TEAR hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 39,62 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TEAR 21,78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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