TEB Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TEB Bancorp stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat TEB Bancorp im vergangenen Quartal 4,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TEB Bancorp 4,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at