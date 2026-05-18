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18.05.2026 06:31:29
TEB Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TEB Bancorp hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TEB Bancorp -0,230 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent auf 4,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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