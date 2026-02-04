TEB Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TEB Bancorp präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,09 USD gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TEB Bancorp einen Umsatz von 4,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at