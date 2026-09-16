16.09.2026 06:31:29

TEB Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TEB Bancorp hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

TEB Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent auf 4,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,280 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TEB Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,01 Millionen USD. Im Vorjahr waren 16,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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