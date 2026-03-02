Tebrau Teguh Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tebrau Teguh Bhd präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Tebrau Teguh Bhd vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tebrau Teguh Bhd im vergangenen Quartal 24,2 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 239,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tebrau Teguh Bhd 7,1 Millionen MYR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 MYR. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 MYR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 101,75 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 43,42 Millionen MYR.

