Tebrau Teguh Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tebrau Teguh Bhd ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tebrau Teguh Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tebrau Teguh Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen MYR im Vergleich zu 7,6 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at