Tebrau Teguh Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tebrau Teguh Bhd hat am 27.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 76,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,2 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,3 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.at