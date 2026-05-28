Tebrau Teguh Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tebrau Teguh Bhd hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Tebrau Teguh Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 71,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at