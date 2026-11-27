Tebrau Teguh Bhd hat am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 85,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at