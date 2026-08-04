Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
04.08.2026 13:30:00
Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2026 am 11. August an
Männedorf, Schweiz, 4. August 2026 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2026 im Rahmen einer Telefonkonferenz am Dienstag, 11. August 2026 um 09:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 11. August 2026 um 07:00 Uhr veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!