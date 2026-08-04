Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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04.08.2026 13:30:00

Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2026 am 11. August an

Männedorf, Schweiz, 4. August 2026 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2026 im Rahmen einer Telefonkonferenz am Dienstag, 11. August 2026 um 09:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 11. August 2026 um 07:00 Uhr veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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