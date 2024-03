Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 am 12. März an

Männedorf, Schweiz, 5. März 2024 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen einer Analysten- und Medientelefonkonferenz am Dienstag, 12. März 2024 um 09:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Finanzabschluss und der Geschäftsbericht 2023 werden am Morgen des 12. März 2024 um 6:00 Uhr veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG Zum vollständigen Artikel