Tecan Aktie

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

10.02.2026 16:00:00

Tecan lädt zur Analysten- und Medienkonferenz mit Capital Markets Update am 16. März 2026 ein

Männedorf, Schweiz, 10. Februar 2026 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) wird am Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr MEZ eine Analysten- und Medienkonferenz durchführen, um die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst auch ein Kapitalmarkt-Update mit einem Überblick über die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick stützen. Die Medienmitteilung mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025 und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. März 2026 um 6:00 Uhr MEZ veröffentlicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
