Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
09.01.2026 13:30:00
Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen
Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgenden Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird: Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
09.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.01.26
|GNW-News: Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen (dpa-AFX)
|
09.01.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.01.26