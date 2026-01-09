Tecan Aktie

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

09.01.2026 13:30:00

Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen

Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgenden Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird: Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
